Нацбанк спростовує інформацію про написання главою НБУ заяви про відставку

Національний банк України не підтверджує інформації про нібито написану главою НБУ Валерією Гонтаревою заяви про відставку, яку поширила вранці в понеділок заступник голови фракції БПП Ірина Луценко.

У прес-службі Нацбанку агентству "Інтерфакс-Україна" нагадали, що В. Гонтарева вже кілька разів озвучувала свою позицію щодо можливого звільнння з посади глави НБУ, зокрема, що оголошення про це буде зроблено мінімум за 30 днів до такого можливого відходу.

Заступник голови пропрезидентської парламентської фракції БПП І. Луценко вранці в понеділок повідомила про нібито вже написану главою НБУ заяву про відставку. "Думаю, що той фронт роботи, який вона брала на себе, вона виконала і написала заяву - є такий момент", - сказала В. Луценко.

"Свою роботу і місію вона виконала і може виконувати. Але це від неї залежить - чи готова вона далі працювати чи ні...", – сказала на той же час представник БПП.

За її словами, запас міцності і запас тієї роботи, яку на себе взяла В. Гонтарева, підійшов до краю. "До речі, Гонтарева неодноразово писала заяву, тому що навантаження колосальне", – додала І. Луценко.

Як повідомлялося, наприкінці лютого низка ЗМІ повідомили про нібито прийняте В. Гонтаревою рішення подати заяву про відставку, яку готовий задовольнити президент. Джерела агентства "Інтерфакс-Україна" на ринку зазначили, що, на відміну від таких повідомлень у минулі роки, цього разу ймовірність відставки вище, проте в будь-якому випадку голова НБУ наполягатиме на призначені на її місце неполітичної фігури - професійного банкіра.

Сама В. Гонтарева на початку березня повідомила, що меморандум за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF з МВФ (був підписаний у другій половині березня – ІФ) може бути останнім, під яким стоятиме її підпис. "Але ще раз наголошую, що офіційно Нацбанк за місяць подасть повідомлення. Ми таке повідомлення не робили. І все правління Нацбанку працює за дуже щільним графіком", – зазначила глава НБУ.

В. Гонтарева - дев'ятий керівник Нацбанку України за всю історію його існування з 1991 року. Першим головою українського центробанку був Володимир Матвієнко, якого в 1992 рік змінив Вадим Гетьман (убитий в 1998 році), а йому на зміну прийшов його учень Віктор Ющенко, який згодом став прем'єром і президентом країни.

Потім тривалий час біля керма Нацбанку був перший заступник В. Ющенка Володимир Стельмах – у 2000-2002 роках, 2004-2010 рр.

З кінця 2002-го по 2004 рр. НБУ офіційно очолював Сергій Тігіпко, хоча останні кілька місяців його повноваження фактично виконував у 2014-2015 рр. Арсеній Яценюк. У період президентства Віктора Януковича керували Нацбанком Сергій Арбузов (з кінця 2010 року до початку 2013 року) та Ігор Соркін. Після Революції гідності Нацбанк з 24 лютого до 19 червня 2014 року главою центробанку був нинішній перший віце-прем'єр Степан Кубів.