Активісти замурували вхід до відділення Альфа-банку в Одесі

Активісти одеського "Автомайдану" та деяких інших патріотичних організацій влаштували рейд відділеннями Сбербанку та Альфа-банку в Одесі, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, активісти замурували з допомогою пінобетонних блоків вхід до відділення "Альфа-банку" на розі вул. Пушкінської та Малої Арнаутської, а також залишили перед входом до банку пляшку з "Коктейлем Молотова".

Крім того, це і ще одне відділення "Альфа-банку", а також три відділення "Сбербанку" за маршрутом рейду активісти заклеїли наліпками з написом "Це банк країни-агресора. Він фінансує окупантів. Цей банк не працюватиме в українській Одесі".

Акція ще триває.

Українське ПАТ "Сбербанк" (раніше - ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", до цього - банк НРБ) засновано в 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії. За даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром активів (48,356 млрд грн) він посідав шосте місце серед 93 банків країни.

Альфа-Банк (Україна) (до січня 2001 року - Київський інвестиційний банк) засновано в 1993 році. До ABH Holding входять також Альфа-Банк в Україні, Білорусі, Казахстані, Росії та Amsterdam Trade Bank N. V. Дочірні компанії ABHH також представлені на Кіпрі та у Великобританії. Власниками ABH Holdings SA є уродженець Львова Михайло Фрідман (36,47%) і уродженець Києва Герман Хан (23,27%), що є наразі громадянами Ізраїлю і проживають в Лондоні, а також Олексій Кузмічьов - 18,12%, Петро Авен - 13,76%, Андрій Косогов - 4,08% (всі - громадяни РФ, які проживають у Москві) і The Mark Foundation for Cancer Research - 4,3%. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром активів Альфа-Банк посідав 10-е місце (38,954 млрд грн) серед 93 фінустанов.

Загалом в Україні діють 25 банків-учасників іноземних банківських груп. Серед них п'ять банків з капіталом російських державних банківських груп (БМ Банк, ВТБ Банк, Промінвестбанк, Сбербанк і ВіЕс Банк) і 13 банків, що входять до міжнародних груп, які, зокрема, надають роздрібні банківські послуги на території РФ.