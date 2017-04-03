Визнання всіх ТПВ альтернативним джерелом енергії є неприпустимим, Україна імпортує вторсировину – Бабак

Екологічні організації та експерти у сфері поводження з побутовими відходами закликають парламентаріїв не приймати законопроект №4493 "Про ринок електроенергії в Україні", що містить норму про визнання усіх побутових відходів альтернативним джерелом енергії.

Як розповіла на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у понеділок народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань ЖКГ Олена Бабак, ця норма норма встановлює "зелений тариф" за електроенергію, отриману за рахунок спалювання побутових, ремонтних, негабаритних відходів, які містять як небезпечні речовини, так і вторсировину.

"Ми всі розуміємо, що надалі зберігати побутові відходи на полігонах неправильно і багато вважатимуть це хорошою ідеєю. Однак спалювати весь обсяг побутових відходів – неприпустимо, тому що там також є відходи ресурсоцінні, які можуть бути повторно перероблені і використані, наприклад, пластик, скло, папір, метал, деревина і біовідходи", - розповіла вона.

Депутат окремо наголосила, що ця законодавча ініціатива може фактично знищити сферу переробки відходів.

"У минулому році за даними асоціації "Укрпапір" 28,9% вторсировини для роботи картонних підприємств було імпортовано. Тобто свою макулатуру в Україні ми зібрати не змогли, ми її імпортували. Прогноз на 2017 рік для підприємств, які виробляють скло, 20 тис. тонн має бути імпортовано. При цьому свій ресурс – не відібраний і потрапляє на полігони", - наголосила вона.

О. Бабак зазначила, що на сьогодні необхідно розробити програму рекультивації полігонів твердих побутових відходів та програму видобутку газу на цих полігонів.

"Але що робити з новим сміттям? Необхідно вже запроваджувати роздільний збір сміття. І вже є законодавча ініціатива, яка визначає, хто фінансуватиме цей роздільний збір. Це законопроект 4028Д – закон про упаковку та відходи упаковки, в якому на виробників продукції в упаковці, імпортерів продукції в упаковці покладається зобов'язання фінансувати ці операції щодо забезпечення роздільного збирання відходів та передання їх на подальшу переробку ", - розповіла депутат.

"Екологічна громадськість та виробники переробної сфери закликають громаду приєднатися до акції протесту проти ухвалення поправок до законопроекту 4493 "Про ринок електроенергії в Україні" - без уточнення. Ми наполягаємо, щоб було уточнено – можуть спалюватися лише ті відходи, які не містять ресурсоцінні компоненти чи небезпечні елементи", - наголосила О. Бабак.