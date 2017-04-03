У Польщі вважають, що російські диспетчери навмисне спровокували в 2010 році катастрофу літака Качинського

Польська прокуратура вважає, що кілька російських авіадиспетчерів навмисно спровокували авіакатастрофу лайнера Ту-154 екс-президента країни Леха Качинського в 2010 році, передає в понеділок агентство "Ассошіейтед прес" (АП) з посиланням на главу прокурорської групи з розслідування причин катастрофи Марека Кучиньского.

Як наголошується в повідомленні, до такого висновку в прокуратурі дійшли, провівши "новий аналіз даних".

За даними агентства, йдеться про двох російських диспетчерів та ще одного чоловіка, який перебував у вежі управління польотами.

Згідно з АП, він заявив, що "немає сумнівів в тому, що однією з причин аварії була поведінка "третьої особи", що перебувала на диспетчерської вежі.

За словами М. Кучиньского, він і кілька слідчих хочуть допитати трьох російських авіадиспетчерів, і не можуть надати додаткової інформації до бесіди з ними.

Літак Л. Качинського розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Всі 96 осіб, що перебували на борту, загинули. Л. Качинський летів на жалобні заходи до Катині, де поховані польські військовослужбовці, розстріляні НКВС СРСР в 1940 році.