Кабмін збільшив до 6 млн грн загальну суму на компенсацію лікування "чорнобильців"

Кабінет Міністрів України збільшив до 6 млн грн загальну суму компенсації вартості лікування громадянам, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році.

Згідно з постановою №218 від 29 березня, уряд збільшив до 6 млн грн суму для відшкодування громадянам, постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров'я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою.