Найближчими днями в Україні пройдуть короткочасні дощі та трошки знизиться температура

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме тепле повітря і малоактивний атмосферний фронт, повідомляє Укргідрометцентр у понеділок.

Вночі у західних та північних областях, вдень у Карпатському регіоні, центральних і східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-східний, в південній частині західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, у південній частині 0-5° тепла; вдень 15-20°, на Закарпатті до 23°, на узбережжі морів 11-16°.

У Києві вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів; температура вночі 7-9° тепла, вдень 15-17°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 04 квітня найвища температура вдень була 21,9 у 1990 р., найнижча вночі -6,4 у 1931 р.

На 5 квітня синоптики прогнозують у західних, північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями невеликі дощі, на решті території без опадів. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 13-18°.

У Києві 5 квітня очікується місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла; вдень 14-16°.