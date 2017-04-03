Fitch підтвердило рейтинги Києва на рівні "B-" із прогнозом "стабільний"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) Києва в іноземній та національній валюті на рівні "B-" і національний довгостроковий рейтинг на рівні "BBB(ukr)", прогноз за рейтингами - "стабільний".

"Підтвердження рейтингів відображає базовий сценарій Fitch, який не змінився щодо адекватних бюджетних показників міста, хоча вони і схильні до волатильності з огляду на проведення бюджетної та податкової реформ та слабке інституціональне середовище для субнаціональних утворень в Україні", - йдеться в повідомленні агентства в понеділок.

Fitch додає, що рейтинги також враховують прямий борг, що скоротився після реструктуризації боргу, але, як і раніше, високі умовні зобов'язання.