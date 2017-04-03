"Київенерго" у вихідні відключило від опалення майже всі житлові будинки столиці

ПАТ "Київенерго" 1-2 квітня відключило від централізованого опалення 81,1% споживачів столиці, з них 72,2% адміністративних будівель та 97,3% житлових будинків.

Згідно з повідомленням прес-служби компанії, загалом "Київенерго" забезпечує теплом 15,687 тис. об'єктів у столиці.

У прес-службі нагадали, що відключення тепла за індивідуальними заявками балансоутримувачів будинків компанія розпочала ще в березні.

Підключення столичних житлових будинків до опалення в сезоні 2016/2017 рр. "Київенерго" розпочало 12 жовтня.

Як повідомлялося, рішення про завершення опалювального сезону 2016/2017 прийняла КМДА в п'ятницю, 31 березня. Згідно з чинним законодавством, підставою для завершення опалювального сезону є середня температура повітря вище ніж +8°С протягом трьох діб. У першу чергу подання тепла припиняється адміністративним і житловим будівлям, потім об'єктам соціальної сфери - дитячим садкам, школам, медичним закладам.

"Київенерго" в 2016 році збільшило виробництво електроенергії на 15,5% (на 409,422 млн кВт-год) порівняно з 2015 роком - до 3 млрд 48,903 млн кВт-год, відпуск теплової енергії - на 6,4% (на 730,201 тис. Гкал), до 12 млн 204,787 тис. Гкал.

"Київенерго" в 2016 році, за попередніми даними, отримало чистий прибуток 2,578 млн грн проти 1 млрд 695,021 млн грн чистого збитку в 2015-му.

"Київенерго" експлуатує практично всі енергетичні об'єкти, розташовані в столиці, за винятком Дарницької теплоелектроцентралі. ДТЕК належить 72,4% акцій "Київенерго". Ще 25%+1 акція компанії належить державі.