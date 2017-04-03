Події

15:17 03.04.2017

Представники ООН передали Україні ліки для онкохворих дітей на 60 млн грн

Представники Організації Об'єднаних Націй (ООН) передали Україні медикаменти вартістю 60 млн грн для лікування дитячої онкології, повідомляє представництво ООН в Україні в понеділок.

"Передаємо медикаменти вартістю 60 млн грн для онкохворих дітей. Спільно з Програмою розвитку ООН в України, в. о. міністра охорони здоров'я України Уляною Супрун, ЮНІСЕФ Україна", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в офіційному повідомленні представництва у Twitter, оприлюдненому в понеділок.

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