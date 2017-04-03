Представники ООН передали Україні ліки для онкохворих дітей на 60 млн грн

Представники Організації Об'єднаних Націй (ООН) передали Україні медикаменти вартістю 60 млн грн для лікування дитячої онкології, повідомляє представництво ООН в Україні в понеділок.

"Передаємо медикаменти вартістю 60 млн грн для онкохворих дітей. Спільно з Програмою розвитку ООН в України, в. о. міністра охорони здоров'я України Уляною Супрун, ЮНІСЕФ Україна", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в офіційному повідомленні представництва у Twitter, оприлюдненому в понеділок.