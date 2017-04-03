Події

15:57 03.04.2017

Під час обстрілу бойовиками Мар’їнки осколком поранений підліток

Осколкове поранення ноги дістав 15-річний підліток унаслідок обстрілу н. п. Мар’їнка (Донецька обл.) з боку бойовиків.

"Встановлено, що хлопчик, 2002 року народження, повертався додому від сусідів вулицею Москаленка, коли почув гучний звук і біль у районі правої ноги. Варто відзначити, що ця вулиця розташована на околиці міста і постійно зазнає обстрілів з боку терористів", - йдеться в повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції України в Донецькій області, оприлюдненому в понеділок.

У поліцію про пораненого хлопчику повідомили працівники Курахівської лікарні. Нині дитина з матір'ю перебуває в лікарні, життю постраждалого нічого не загрожує. Правоохоронці здійснюють перевірку. За фактом порушено кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

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