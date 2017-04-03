Український консул у Петербурзі з'ясовує, чи є українці серед постраждалих унаслідок вибуху в метро

Український консул у Санкт-Петербурзі (РФ) нині з'ясовує, чи є серед постраждалих унаслідок вибуху в метро в понеділок громадяни України.

"Консул у Санкт-Петербурзі вживає оперативних заходів для з'ясування можливої наявності серед постраждалих громадян України", - повідомляється на сторінці Консульської служби МЗС України в мікроблозі Twitter у понеділок.

Пізніше в Консульській службі додали, що поліція Санкт-Петербурга не повідомляє громадянства загиблих і постраждалих під час вибуху в місцевому метро.

Як повідомлялося, у вагоні Петербурзького метрополітену в понеділок стався вибух невстановленого предмета.

Як повідомив у Twitter прес-секретар губернатора міста Андрій Кібітов, унаслідок вибуху в метрополітені станом на 16:00 мск постраждали близько 50 людей. Джерело в екстрених службах повідомило "Інтерфаксу", що жертвами вибуху стали не менше ніж 10 осіб, ще 20 дістали поранень.

Раніше Національний антитерористичний комітет (НАК) РФ повідомив, що "близько 14:40 у вагоні потяга на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" та "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою". "Унаслідок події є загиблі та поранені", - йдеться в повідомленні НАК, що надійшло до "Інтерфаксу".

Кілька станцій зачинені, потяги прямують повз них без зупинки.