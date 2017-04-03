Події

16:41 03.04.2017

На станції метро "Площа Повстання" в Петербурзі знайдено вибуховий пристрій

Вибуховий пристрій виявлено на станції "Площа Повстання" петербурзького метрополітену, повідомило "Інтерфаксу" джерело в правоохоронних органах міста.

"Пристрій, що не спрацював, виявлено на станції "Площа Повстання", - сказав співрозмовник агентства.

Офіційного підтвердження цієї інформації "Інтерфакс" не має.

Як повідомив раніше Національний антитерористичний комітет РФ, близько 14:40 у вагоні потяга на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" та "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Як повідомив прес-секретар губернатора Петербурга, за попередньою інформацією, внаслідок події загинули 10 осіб, близько 50 постраждали.

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