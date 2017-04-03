Після вибуху в метро Петербурга госпіталізовано 25 людей

До лікарень Санкт-Петербурга доправлено два десятки постраждалих унаслідок вибуху в метро.

"До лікарень Санкт-Петербурга госпіталізовано 25 людей, зокрема одну дитину госпіталізовано до Дитячої міської лікарні ім. Раухфуса", - повідомили "Інтерфаксу" в прес-службі міського комітету з охорони здоров'я в понеділок.

Стан постраждалих уточнюється.

Водночас прес-секретар віце-губернатора Ігоря Албіна Олена Міхіна заявила, що всіх постраждалих унаслідок вибуху в метро Петербурга евакуювали і доправили до медичних закладів. "Усіх постраждалих уже вивезено, доправлено до медзакладів", - сказала О.Міхіна "Інтерфаксу".

Як повідомили "Інтерфаксу" в прес-службі "швидкої", бригади лікарів відвозили постраждалих до найближчих лікарень. "Бригади "швидкої" доставляють постраждалих до прилеглих лікарень, деяким допомогу надають на місці", - сказав співрозмовник агентства.