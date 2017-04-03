У Київському метро закликають повідомляти про будь-які знахідки персоналу станцій

У комунальному підприємстві "Київський метрополітен" закликали громадян до пильності під час перебування в метро, а у разі виявлення невідомих предметів не оглядати їх самостійно, а повідомляти співробітникам на станціях.

"За останні роки київський метрополітен отримав більше ніж 150 анонімних дзвінків про мінування. Постійно проводяться огляди станцій, працюють кінологи та правоохоронці. Ми закликаємо пасажирів не залишати речі у вагонах та повідомляти про будь-які знахідки і ні в якому разі не оглядати їх самостійно", - звернулися до громадян у КП "Київський метрополітен" через сторінку у Facebook у зв'язку з вибухом у метро Санкт-Петербурга.