Дев'ять людей загинули і понад 20 поранені унаслідок вибуху в метро Петербурга

Національний антитерористичний комітет (НАК) РФ повідомляє про дев'ятьох загиблих і більше ніж 20 постраждалих унаслідок вибуху в метро в Санкт-Петербурзі.

"За попередніми даними, внаслідок вибуху в Санкт-Петербурзькому метро загинули дев’ять осіб, дістали поранень, зокрема тяжких, понад 20 людей", - йдеться в повідомленні НАК, що надійшло до "Інтерфаксу".

Як повідомили в інформцентрі, усім постраждалим надають необхідну допомогу.