Події

17:25 03.04.2017

Консульство України в Петербурзі наразі не має інформації про постраждалих під час вибуху в метро співвітчизників

Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі має всі ресурси, щоб надати допомогу постраждалим громадянам, проте наразі не має інформації, чи є українці серед загиблих і постраждалих унаслідок вибуху в метро в понеділок, заявляє консул Генконсульства України в Санкт-Петербурзі Віктор Лавриненко.

"Зараз є певні розрізнені повідомлення, повідомляється про десятьох загиблих і десь 50 постраждалих. Ми зараз намагаємося з'ясувати про наявність серед них громадян України. Поки що ніякої інформації немає... Відбуваються широкомасштабні роботи, тому ми чекаємо на якусь інформацію", - сказав В.Лавриненко в ефірі телеканалу "112.Україна" в понеділок.

За його словами, консульство перебуває на оперативному зв'язку зі штабом МНС РФ, "куди стікається вся інформація", і якщо така інформація з'явиться, "ми повідомимо про це МЗС України і намагатимемося встановити зв'язок із рідними постраждалих". При цьому В.Лавриненко висловив сподівання, що "все буде нормально" і українців серед загиблих і постраждалих унаслідок вибуху в метро не буде.

Він наголосив, що "у консульства є всі ресурси, щоб надати допомогу постраждалим громадянам".

В.Лавриненко також розповів, що евакуація постраждалих із метрополітену триває, оскільки вибух стався на перегоні між станціями, постраждалих усе ще розвозять по лікарнях, задіяні вертольоти.

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