Події

18:29 03.04.2017

Поліція трьох міст України з метро переходить на посилену службу

З огляду на вибухи в метрополітені Санкт-Петербурга (РФ) поліція трьох міст України, де є метрополітен, - Києва, Харкова та Дніпра - переходить на посилений варіант несення служби, повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

Як зазначено в повідомленні, посилення стосуватиметься підрозділів поліції в метрополітенах: до несення служби залучать додаткові наряди поліції, кінологів, вибухотехніків та бійців Національної гвардії.

Такі заходи безпеки триватимуть до 15 травня цього року, тобто до завершення пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

"Національна поліція України звертається до громадян із проханням поставитися з розумінням до заходів посиленої безпеки. У разі виявлення підозрілих предметів не можна їх торкатися, а слід негайно повідомити найближчому працівнику поліції або зателефонувати на спецлінію 102", - йдеться в повідомленні.

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