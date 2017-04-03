Події

18:31 03.04.2017

У зоні АТО від початку доби загинуло двоє українських військових

Двоє українських військових загинуло і ще двоє дістало поранень у зоні проведення антитерористичної операції на сході України в понеділок від початку доби станом на 18:00, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Двоє військовослужбовців Збройних сил України загинуло, ще двоє дістало поранень", - йдеться у зведенні штабу на 18:00, оприлюдненому на сторінці прес-центру в соцмережі Facebook у понеділок.

Як зазначено в повідомленні, бойовики від початку доби порушили "режим тиші" 23 рази. "Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли позицій Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Найбільшу активність бойовики проявили на донецькому напрямку, де з мінометів 120 мм і 82 мм були обстріляні позиції поблизу Авдіївки та шахти "Бутовка". "З гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали захисників Пісків, Верхньоторецького, Південного та Авдіївки. З великокаліберних кулеметів вели вогонь у районі Кам'янки. Зі стрілецької зброї відкривали вогонь поблизу Зайцевого", - інформують у штабі.

На маріупольському напрямку бойовики обстрілювали з великокаліберних кулеметів захисників Широкиного, Чермалика та Красногорівки, зі стрілецької зброї - опорні пункти ЗСУ в районі Водяного та Богданівки. На луганському напрямку бойовики обстрілювали зі 120-мм мінометів українські позиції поблизу с. Кримського.

"В окремих випадках, аби пригасити вогневу активність ворога, сили АТО відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

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