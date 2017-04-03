Інформації про постраждалих українців унаслідок вибуху в метро у Санкт-Петербурзі немає

Наразі немає інформації про постраждалих громадян України внаслідок вибуху в метрополітені в Санкт-Петербурзі (Росія), повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

"Станом на 18:00, офіційна інформація про наявність громадян України серед загиблих і постраждалих у Санкт-Петербурзі відсутня", - йдеться в повідомленні департаменту на сторінці в мікроблозі Twitter у понеділок.

Раніше в понеділок, 3 квітня, Національний антитерористичний комітет РФ повідомив, що в Санкт-Петербурзі близько 14:40 у вагоні потяга на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" та "Сінна площа" стався вибух невстановленого вибухового пристрою.

Як повідомив у Twitter прес-секретар губернатора Санкт-Петербурга Андрій Кібітов, унаслідок вибуху в метрополітені станом на 16:00 мск постраждали близько 50 людей. З посиланням на попередні дані він сказав, що внаслідок вибуху загинули десять осіб.