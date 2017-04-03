На всіх етапах підготовки та проведення "Євробачення" необхідні безпрецедентні заходи безпеки - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні в 2017 році пісенного конкурсу "Євробачення", на якому учасники обговорили підготовку до конкурсу, ситуацію з продажем квитків та проблемні питання.

Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну, прем'єр закликав до кінця дня вирішити проблему з продажем квитків. "Доступність квитків і пояснення, що коли продається, має бути, обов'язково", - наголосив він.

В.Гройсман також доручив прикордонній та митній службам забезпечити безперешкодний перетин кордону для вантажів з обладнанням для конкурсу, "щоб жодна машина щодо "Євробачення" не стояла на кордоні".

Обговорюючи питання гарантування безпеки під час підготовки та проведення конкурсу, глава уряду зазначив, що на кожному заході мають бути забезпечені безпрецедентні заходи безпеки.

У засіданні брали участь віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко, мер Києва Віталій Кличко, представники Нацради з питань телебачення і радіомовлення, Адміністрації президента, правоохоронних структур, Держприкордонслужби і Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також члени уряду.