Гонтарева залишається працювати в Нацбанку - Герасимов

Новообраний керівник фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов спростовує інформацію про начебто заяву про відставку глави Національного банку України Валерії Гонтаревої та зазначає, що ця інформація перекручена.

"Що стосується Національного банку, Валерія Гонтарева - прекрасний керівник НБУ, вона залишається працювати, працює. І взагалі це перекручена інформація. Я хотів би спростувати ці речі", - сказав А.Герасимов журналістам після засідання фракції "БПП" в понеділок у Києві.

У свою чергу заступник голови фракції "БПП" Ірина Луценко, яка в понеділок уранці говорила про те, що В.Гонтарева написала заяву про відставку, після засідання фракції "БПП" зазначила, що робота глави НБУ влаштовує коаліцію, і В.Гонтарева залишається працювати на своїй посаді.

"Це вже п'яте повідомлення преси про її заяву... Я не говорила (що В.Гонтарева написала заяву - ІФ). У мене запитали про те, чи написала вона заяву. Я сказала: "Це вже п'яте повідомлення". Це повідомлення преси, але жодним чином не повідомлення Валерії Гонтаревої", - зазначила І.Луценко, яку в понеділок, 3 квітня, було призначено представником президента України у Верховній Раді.

Раніше цього самого дня І.Луценко повідомила про начебто вже написану главою НБУ заяву про відставку. "Думаю, що той фронт роботи, який вона на себе брала, вона виконала і написала заяву - є такий момент", - сказала І.Луценко.

Як повідомлялося, наприкінці лютого деякі ЗМІ повідомили про начебто прийняте В.Гонтаревою рішення подати заяву про відставку, яку готовий задовольнити президент. Джерела агентства "Інтерфакс-Україна" на ринку зазначили, що, на відміну від подібних повідомлень у минулі роки, цього разу ймовірність відставки вища, проте в будь-якому разі глава НБУ наполягатиме на приході на її місце неполітичної фігури - професійного банкіра.

Сама В.Гонтарева на початку березня повідомила, що меморандум за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF з МВФ (був підписаний у другій половині березня - ІФ) може бути останнім, під яким стоятиме її підпис. "Але ще раз наголошую, що офіційно Нацбанк за місяць подасть повідомлення. Ми таке повідомлення не робили. І все правління Нацбанку працює за дуже щільним графіком", - зазначила глава НБУ.

В.Гонтарева - дев'ятий керівник Нацбанку України за всю історію його існування з 1991 року. Першим главою українського центробанку був Володимир Матвієнко, якого в 1992 році змінив Вадим Гетьман (убитий у 1998 році), а йому на зміну прийшов його учень Віктор Ющенко, що став згодом прем'єром і президентом країни.

Потім тривалий час біля керма Нацбанку був перший заступник В.Ющенка Володимир Стельмах - у 2000-2002 рр., 2004-2010 рр.

Із кінця 2002-го по 2004 рр. НБУ офіційно очолював Сергій Тігіпко, хоча останні кілька місяців його повноваження фактично виконував Арсеній Яценюк, який став у 2014-2015 рр. прем'єром. У період президентства Віктора Януковича Нацбанком керували Сергій Арбузов (із кінця 2010 року до початку 2013 року) та Ігор Соркін. Після Революції гідності Нацбанк із 24 лютого по 19 червня 2014 року очолював нинішній перший віце-прем'єр Степан Кубів.