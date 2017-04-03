Tedis Ukraine заявляє про арешт банківських рахунків і вилучення товару вартістю понад 1 млрд грн

Власники значної частки компанії Tedis Ukraine, найбільшого тютюнового дистриб'ютора в Україні, Річард Даксбері та Річард Доріан Фенхальц (громадяни Великої Британії) у зверненні до президента, генерального прокурора та міністра внутрішніх справ повідомили про арешт банківських рахунків і вилучення товару вартістю понад 1 млрд грн.

"31 березня 2017 року від керівництва компанії ми дізналися про те, що всі без винятку банківські рахунки компанії були арештовані та було вилучено товар, орієнтовна вартість якого перевищує 1 млрд грн. Як наслідок, це фактично паралізувало господарську діяльність компанії. Якщо така ситуація продовжиться, це вплине на бізнес, його комерційних партнерів, добробут його працівників і, зрештою, на наші інвестиції", - йдеться в оприлюдненому зверненні в понеділок.

Згідно з ним, резонансні події можуть стати негативним сигналом усім іноземним інвесторам, що вкладають свій капітал в українську економіку.

"Ми закликаємо вас, пане президенте, відновити справедливий баланс інтересів між бізнесом та урядом, з тим, щоб компанія Tedis Ukraine змогла якомога швидше відновити свою діяльність на користь усіх зацікавлених сторін", - наведено слова власників у зверненні.

Згідно з документом, від початку 2016 року компанія перебуває під тиском різних контролюючих органів, що значно ускладнює її операційну діяльність.

"Хронологія та методи слідчих дій свідчать про грубе порушення законних прав компанії Tedis Ukraine та її власників. Події останніх днів ускладнюють виконання зобов'язань компанії перед партнерами, зокрема і міжнародними, і, як наслідок, призведуть до недоотримання податкових надходжень бюджетом України", - зазначають у компанії.

За орієнтовними підрахунками Tedis Ukraine, кожен день простою компанії спричиняє втрати у 25 млн грн бюджетних надходжень.

"На сьогодні компанія працює та повертається до функціонування в нормальному операційному режимі, відновлено роботу всіх служб", - повідомляють у Tedis Ukraine.