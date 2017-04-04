Українці не постраждали під час вибухів у метро в Петербурзі

Серед постраждалих унаслідок вибухів у метро в Санкт-Петербурзі громадян України немає, повідомила консульська служба Міністерства закордонних справ України в мікроблозі Twitter у вівторок уранці.

"Консул відвідав медзаклади, в яких перебувають постраждалі під час вибуху в Санкт-Петербурзі. Українців там немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 3 квітня на перегоні між станціями "Сінна площа" та "Технологічний інститут" у вагоні метро в Санкт-Петербурзі (РФ) стався вибух. Унаслідок вибуху загинули 11 осіб, 45 постраждалих перебувають у в лікарнях.