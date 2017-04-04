Події

09:32 04.04.2017

Українці не постраждали під час вибухів у метро в Петербурзі

Серед постраждалих унаслідок вибухів у метро в Санкт-Петербурзі громадян України немає, повідомила консульська служба Міністерства закордонних справ України в мікроблозі Twitter у вівторок уранці.

"Консул відвідав медзаклади, в яких перебувають постраждалі під час вибуху в Санкт-Петербурзі. Українців там немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 3 квітня на перегоні між станціями "Сінна площа" та "Технологічний інститут" у вагоні метро в Санкт-Петербурзі (РФ) стався вибух. Унаслідок вибуху загинули 11 осіб, 45 постраждалих перебувають у в лікарнях.

ВАЖЛИВЕ

Авдіївка сьомий день залишається без централізованого електропостачання - ДСНС

Порошенко: Рішення щодо абонплати за газ має бути призупинено

Гройсман звернувся до НКРЕКП з проханням щодо перегляду рішення про введення абонплати за газ

Рада директорів МВФ виділяє Україні $1 млрд - Порошенко

За минулу добу двоє українських військових загинуло, п'ять дістали поранень у зоні АТО

ОСТАННЄ

Ремонтні бригади відновлюють газопостачання Балаклії - ДСНС

Рада директорів МВФ затвердила виділення Україні траншу в $1 млрд, фонд продовжує наполягати на розвитку ринку землі та підвищенні пенсійного віку

До відома: про відміну брифінгу голови Фонду державного майна України І. Білоуса

Tedis Ukraine заявляє про арешт банківських рахунків і вилучення товару вартістю понад 1 млрд грн

Гонтарева залишається працювати в Нацбанку - Герасимов

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog8730.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА