За минулу добу двоє українських військових загинуло, п'ять дістали поранень у зоні АТО

Бойовики за минулу добу 48 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook у вівторок уранці.

"За минулу добу п'ять військовослужбовців Збройних сил України дістали поранень. Двоє українських воїнів загинуло", - йдеться в повідомленні.

Епіцентром вогневого протистояння в понеділок був маріупольський напрямок. Із мінометів калібру 82 мм, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів і великокаліберних кулеметів ворог обстрілював захисників Березового. Морських піхотинців у районі Гнутового та Водяного накривав вогнем з БМП. Гранатомети різних систем противник застосовував для ураження позицій поблизу Богданівки та Чермалака, а з великокаліберних кулеметів намагався поцілити в захисників Широкиного та Красногорівки. У районі Гнутового активізувалися ворожі снайпери.

На донецькому напрямку найгарячіше було поблизу Авдіївки та шахти "Бутовка", де бойовики обстріляли українські опорні пункти з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї противник вів вогонь у районі Пісків. По захисниках Верхньоторецького ворог бив із гранатометів, а по українських військовослужбовцях поблизу Кам'янки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На луганському напрямку опорні пункти в районі Кримського ворог обстріляв із міномета калібру 120 мм.

Аби пригасити вогневу активність противника, сили АТО відкривали вогонь.