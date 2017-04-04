Рада директорів МВФ затвердила виділення Україні траншу в $1 млрд, фонд продовжує наполягати на розвитку ринку землі та підвищенні пенсійного віку

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) в понеділок завершила третій перегляд економічної програми України у рамках механізму розширеного фінансування (EFF), що дає змогу виділити Україні близько $1 млрд (734,05 млн SDR).

Згідно з прес-релізом фонду в понеділок, виділення цього траншу збільшить загальну суму виплат за механізмом розширеного фінансування до 6 млрд 178,26 млн SDR (близько $8,38 млрд).

Як зазначено в прес-релізі МВФ, чотирирічну програму розширеного фінансування України на суму 12,348 млрд SDR (близько $17,5 млрд на момент схвалення програми) було затверджено 11 березня 2015 року з метою підтримки економічної програми українського уряду, спрямованої на відновлення економіки, зовнішньої стійкості, зміцнення державних фінансів, підтримку фінансової стабільності та економічного зростання шляхом просування структурних і управлінських реформ з одночасним захистом найуразливіших груп населення.

"Українська економіка демонструє приємні ознаки відновлення. Зростання відновлюється, темпи інфляції зменшилися, а міжнародні резерви подвоїлися. Цей прогрес відбувається багато в чому завдяки рішучим діям влади, зокрема проведенню виваженої макроекономічної політики. Нещодавня стабілізація забезпечує багатообіцяючу основу для подальшого зростання", - сказав перший заступник керуючого директора МВФ Девід Ліптон після зборів ради директорів МВФ.

Міжнародний валютний фонд зазначає, що для більш швидкого та сталого зростання, що дало б Україні змогу наздогнати своїх сусідів у регіоні, необхідне прискорене впровадження структурних реформ для поліпшення бізнес-середовища та залучення інвестицій.

"Початком має стати приватизація та розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення. Боротьба з корупцією має бути більш рішучою, оскільки навіть зі створенням нових інститутів боротьби з корупцією конкретних результатів поки що не досягнуто", - йдеться в прес-релізі фонду.

Наголошується також, що попри значні коригування фіскальної політики державний борг залишається на високому рівні.

"Посилюється невідкладність структурних фінансових реформ для забезпечення середньострокової стійкості - на тлі тиску щодо підняття зарплат і пенсій. Україна не може більше дозволити собі відкладати комплексну пенсійну реформу, яка передбачала б, зокрема, і підвищення ефективного пенсійного віку", - зазначили у фонді.

Крім того, на думку МВФ, необхідні постійні зусилля щодо поліпшення адміністрування доходів і просування реформи системи державного управління України.

"Національний банк України (НБУ) уміло управляє грошово-кредитною політикою протягом дуже складного періоду. Збереження незалежності НБУ матиме важливе значення, як і продовження впровадження грошово-кредитної політики, що, як і раніше, зосереджена на стримуванні інфляції та відновленні міжнародних резервів у рамках режиму гнучкого валютного курсу. Це також створить передумови для поступового послаблення адміністративних заходів, які залишилися", - йдеться в повідомленні фонду.

У МВФ також відзначили великий прогрес, досягнутий у відновленні банківської системи України, але наполягають на необхідності подальших "зусиль щодо відновлення стійкості банків і посилення їхньої здатності підтримувати зростання".

"Нещодавня націоналізація найбільшого банку України стала важливим кроком для забезпечення фінансової стабільності, але тепер вона має бути підтримана зусиллями із забезпечення погашення кредитів із метою мінімізації витрат для платників податків. Рекапіталізація інших банків і скорочення обсягів кредитування пов'язаних осіб мають бути завершені", - наголошують у фонді.

У МВФ зазначають, що мають тривати зусилля, спрямовані на вирішення проблем зовнішнього боргу.