Порошенко: Рішення щодо абонплати за газ має бути призупинено

Президент України Петро Порошенко вважає, що дію постанови про абонплату за газ має бути призупинено.

"Дія зазначеної постанови має бути призупинена. Звертаюся до уряду та НКРЕКП (Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг - ІФ) знайти узгоджене рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів та поширення субсидій на всі види платежів для всіх, хто цього потребує", - наводить слова глави Української держави його прес-служба у вівторок вночі.

"Без діалогу з людьми такі рішення не приймаються", - прокоментував П.Порошенко рішення щодо введення абонплати на газ.

Як повідомлялося, НКРЕКП 28 березня ухвалила рішення про введення в дію абонплати за розподіл газу.