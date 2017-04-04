Події

10:46 04.04.2017

Авдіївка сьомий день залишається без централізованого електропостачання - ДСНС

Станом на 7-му годину ранку централізоване електропостачання Авдіївки відсутнє, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуаціях у вівторок.

Заводська теплоенергоцентраль Авдіївського коксохімічного заводу забезпечує місто централізованим теплопостачанням.

У міському резервуарі створено запас води.

Об'єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС (залучено дев’ять генераторів різної потужності).

Як повідомлялося, 29 березня внаслідок бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання м. Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою і теплопостачанням.

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