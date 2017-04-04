Ремонтні бригади відновлюють газопостачання Балаклії - ДСНС

Роботи з відновлення газопостачання міста Балаклії Харківської області тривають.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у місті розгорнуто пункт обігріву, до якого звернулося близько 1,5 тис. людей.

Відновлено електропостачання Балаклії та прилеглих населених пунктів.

Як повідомлялося, в ніч на 23 березня розпочалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік Балаклії Харківської області.

Як повідомив голова Харківської облради Сергій Чернов, за попередніми підрахунками, збитки від вибухів і пожеж унаслідок НС становили близько 220 млн грн. Він також зазначив, що з урахуванням збитків промислових підприємств сума може сягнути близько 300 млн грн.

Балаклійська райрада на позачерговій сесії 26 березня виділила 2 млн грн на аварійно-відновні роботи в м. Балаклії та на прилеглих територіях.

Пізніше голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична повідомила, що 29 березня на засіданні уряду було ухвалено рішення про виділення 100 млн грн на ліквідацію наслідків НС на артскладах у Балаклії. Також 20 млн грн виділено ДСНС на здійснення розмінування та утилізації вибухонебезпечних предметів у Балаклійському районі.