Події

10:50 04.04.2017

Ремонтні бригади відновлюють газопостачання Балаклії - ДСНС

Роботи з відновлення газопостачання міста Балаклії Харківської області тривають.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у місті розгорнуто пункт обігріву, до якого звернулося близько 1,5 тис. людей.

Відновлено електропостачання Балаклії та прилеглих населених пунктів.

Як повідомлялося, в ніч на 23 березня розпочалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік Балаклії Харківської області.

Як повідомив голова Харківської облради Сергій Чернов, за попередніми підрахунками, збитки від вибухів і пожеж унаслідок НС становили близько 220 млн грн. Він також зазначив, що з урахуванням збитків промислових підприємств сума може сягнути близько 300 млн грн.

Балаклійська райрада на позачерговій сесії 26 березня виділила 2 млн грн на аварійно-відновні роботи в м. Балаклії та на прилеглих територіях.

Пізніше голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична повідомила, що 29 березня на засіданні уряду було ухвалено рішення про виділення 100 млн грн на ліквідацію наслідків НС на артскладах у Балаклії. Також 20 млн грн виділено ДСНС на здійснення розмінування та утилізації вибухонебезпечних предметів у Балаклійському районі.

ВАЖЛИВЕ

Авдіївка сьомий день залишається без централізованого електропостачання - ДСНС

Порошенко: Рішення щодо абонплати за газ має бути призупинено

Гройсман звернувся до НКРЕКП з проханням щодо перегляду рішення про введення абонплати за газ

Рада директорів МВФ виділяє Україні $1 млрд - Порошенко

За минулу добу двоє українських військових загинуло, п'ять дістали поранень у зоні АТО

ОСТАННЄ

Рада директорів МВФ затвердила виділення Україні траншу в $1 млрд, фонд продовжує наполягати на розвитку ринку землі та підвищенні пенсійного віку

Українці не постраждали під час вибухів у метро в Петербурзі

До відома: про відміну брифінгу голови Фонду державного майна України І. Білоуса

Tedis Ukraine заявляє про арешт банківських рахунків і вилучення товару вартістю понад 1 млрд грн

Гонтарева залишається працювати в Нацбанку - Герасимов

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog9734.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА