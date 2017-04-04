МОЗ затвердило реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню

Міністерство охорони здоров'я України затвердило реєстр лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету ІІ типу, вартість яких підлягає відшкодуванню.

Відповідний наказ МОЗ №360 від 3 квітня 2017 року оприлюднено на сайті відомства.

"До програми долучилися 35 виробників: 18 - з країн ЄС, 15 - з України, 1 - з Ізраїлю, 1 - з Індії. По кожній 21 міжнародній непатентованій назві (МНН) є ліки-учасники - від 1 до 25 найменувань залежно від МНН", - повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За її словами, найбільше ліків-учасників серед препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, зокрема таких МНН, як амлодипін та бісопролол.

Загалом реєстр містить 157 торгових назв препаратів. При цьому на українському ринку за зазначеною 21 МНН налічується близько 360 торгових назв.

Реєстр містить такі дані щодо препаратів, як МНН, торгова назва лікарського засобу, форма випуску, дозування, кількість одиниць лікарського засобу в упаковці, код анатомо-терапевтично-хімічної класифікації (АТХ), назва виробника/країна, номер реєстраційного посвідчення на ліки, дата закінчення його терміну дії, оптово-відпускна ціна за упаковку, роздрібна ціна, добове дозування, рекомендоване Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), розмір відшкодування вартості добової дози препарату, розмір відшкодування вартості за упаковку, а також сума доплата за неї.

Серед українських виробників, що беруть участь у програмі, "Фармак", "Лекхім-Харків", Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, фармацевтична фірма "Дарниця", Київський вітамінний завод, а також фармкомпанії "Кусум Фарм", "Київмедпрепарат", "Лубнифарм", "Астрафарм".

У програмі з відшкодуванню вартості лікзасобів беруть участь такі іноземні виробники, як Sanofi-Winthrop Industrie (Франція), Gedeon Richter (Угорщина), Teva Pharmaceutical Industries (Ізраїль). Крім того, в реімбурсації беруть участь виробники зі Словенії, Туреччини, Швейцарії, Румунії, Греції, Мальти, Німеччини, Іспанії, Польщі, а також Індії.