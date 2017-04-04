НКРЕКП призупинила дію рішення про абонплату за газ для його доопрацювання

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) призупинила рішення про введення абонплати за розподіл газу для його доопрацювання.

"Рішення регулятора щодо запровадження тарифів на транспортування та розподіл природного газу буде призупинено з метою забезпечення непідвищення загального рахунку для населення", - йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

Комісія проведе додаткові консультації з Кабінетом Міністрів України в частині поширення субсидій на послуги з транспортування та розподілу газу з метою захисту населення.

НКРЕКП також розгляне можливість введення додаткового періоду для адаптації споживачів з найменшими типорозмірами.

У НКРЕКП також звертають увагу, що ціна природного газу, яку не встановлює комісія, становить 87% загального тарифу на газ та теплову енергію, а тарифи на транспортування і розподіл - лише 13%.

Як повідомлялося, НКРЕКП 28 березня ухвалила рішення про введення в дію абонплати за розподіл газу. Нова система передбачає відділення тарифів на транспортування і розподіл від ціни газу як товару.

За рішенням комісії, кожен споживач щомісяця сплачуватиме за розподіл газу фіксовану суму, що залежить від максимальної пропускної спроможності його лічильника, незалежно від фактичних обсягів споживання. Водночас ціна закуповуваного абонентом газу вже не міститиме вартості транспортування і розподілу.

Абонплату для побутових споживачів на перехідній період у три роки встановлено в менших розмірах, ніж для інших категорій. Після закінчення перехідного періоду абонплату для різних категорій планується зрівняти.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив про неприпустимість збільшення плати за газ для населення після введення абонплати та заявив про необхідність перегляду регулятором ухваленого рішення.

В.Гройсман зазначив, що згідно з проведеним аналізом рішення про введення абонплати може обернутися зростанням платежів за газ для різних категорій споживачів в 1,3-3 рази, що є неприпустимим, оскільки стосуватиметься кількох мільйонів домогосподарств.

Пізніше про необхідність призупинити дію постанови про абонплату за газ заявив президент України Петро Порошенко. За його словами, має бути знайдено погоджене рішення, яке передбачало б непідвищення тарифів та поширення субсидій на всі види платежів для всіх, хто цього потребує.