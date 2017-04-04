Події

12:18 04.04.2017

Унаслідок вибуху в метро Петербурга загинули 14 людей - МОЗ РФ

Міністр охорони здоров'я РФ Вероніка Скворцова повідомила про загибель 14 людей унаслідок вибуху в метрополітені Петербурга.

"Сьогодні можна констатувати смерть 14 людей: 11 на місці події і троє померли від травм, не сумісних із життям", - сказала В.Скворцова журналістам у Петербурзі у вівторок.

За її словами, в стаціонарах міста перебувають 49 постраждалих, 13 осіб уже відпустили додому.

"Відучора ми разом працюємо із стаціонарами Петербурга. З ночі у нас відбуваються відеоконференції. Вночі з нами працювали головні фахівці МОЗ РФ. Сьогодні ми проводимо селектор для того, щоб розібрати клінічні випадки найважчих хворих, які перебувають у НДІ Джанелідзе та Маріїнській лікарні", - сказала В.Скворцова.

"На сьогодні після роботи вночі в місці теракту додатково знайдено фрагменти тіл імовірно чотирьох людей", - додала міністр.

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