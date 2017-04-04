У МВФ очікують помірного впливу торговельної блокади ОРДЛО на економіку України - НБУ

Експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) очікують помірного впливу на економіку України торговельної блокади окремих районів Донецької та Луганської областей, повідомляється в прес-релізі Національного банку України (НБУ).

"Рішення про виділення чергового кредитного траншу було прийнято після додаткового вивчення експертами МВФ можливого впливу торговельної блокади на українську економіку та оновлення макроекономічних прогнозів з урахуванням наданих НБУ і Міністерством фінансів оцінок. Експерти МВФ дійшли висновку, що ситуація матиме помірний вплив на темпи економічного зростання і стан платіжного балансу та не становитиме загрози для виконання інфляційних цілей НБУ", - йдеться в документі.

За даними центробанку, умовою надання чергового траншу фінансування був суттєвий прогрес України в очищенні та стабілізації банківської системи.

"Спільне рішення уряду та НБУ наприкінці 2016 року про входження держави до капіталу ПриватБанку (Дніпро) було надзвичайно важливою передумовою для отримання подальшого фінансування від МВФ. За підтримки іноземних кредиторів, зокрема МВФ, Світового банку (СБ), Європейського банку реконструкції і розвитку(ЄБРР) і країн Великої сімки (G7), перехід ПриватБанку в державну власність отримав схвальні відгуки від міжнародної спільноти як приклад найкращої міжнародної практики щодо фінансового оздоровлення системно важливої фінансової установи", - повідомляє Нацбанк.

Регулятор при цьому продовжить працювати над тим, щоб усі банки в Україні функціонували на найвищому рівні нормативної практики та прозорості, які мають бути обов'язковими для стимулювання стійкого і стабільного зростання України.

Загалом НБУ вітає рішення МВФ про надання четвертого траншу фінансування у рамках програми EFF для поповнення міжнародних резервів країни, і як наслідок, зміцнення фінансової стабільності України.

"Це четвертий транш у рамках чотирирічної програми розширеного фінансування EFF, що є підтвердженням успішності реформ, спрямованих на створення більш міцної та стійкої фінансової системи та економіки. Це найуспішніша програма МВФ в історії України", - підсумував НБУ.