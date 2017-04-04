МЗС України вимагає від РФ скасувати військовий призов в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест Російській Федерації у зв'язку з її наміром здійснити призов на військову службу на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя.

"У цьому контексті було висловлено вимогу скасувати призов на військову службу громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також забезпечити неухильне дотримання російською стороною своїх міжнародних зобов'язань", - йдеться в коментарі МЗС України, який поширила прес-служба відомства у вівторок.

У МЗС України звернули увагу, що резолюція Генасамблеї ООН A/RES/71/205 від 19 грудня 2016 року "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" встановила факт незаконної окупації Російською Федерацією АР Крим та м. Севастополя та закликала Москву забезпечити виконання своїх зобов'язань згідно з міжнародним гуманітарним правом, міжнародними механізмами захисту прав людини, іншими договірно-правовими інструментами, стороною яких вона виступає.

Як повідомлялося, 31 березня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в 2017 році жителі Криму вперше у весняний призов проходитимуть військову службу в усіх регіонах країни. "Хочу розпочати з того, що завтра стартує чергова призовна кампанія, яка триватиме до 15 липня. Відповідно до указу президента Росії планується призвати 142 тисячі осіб. Серед них - громадяни республіки Крим і Севастополя, які з весни цього року проходитимуть військову службу в усіх куточках нашої країни", - сказав С.Шойгу.