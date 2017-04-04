Події

13:11 04.04.2017

До держпрограми реімбурсації вартості ліків долучилися близько 150 аптек - Гройсман

Прем'єр-міністр Україна Володимир Гройсман заявляє, що до державної програми реімбурсації (відшкодування вартості) лікарських засобів для лікування бронхіальної астми (БА), діабету другого типу та серцево-судинних захворювань (ССЗ) долучилися вже 150 аптек.

"Уже близько 150 аптек приєдналися до цієї програми", - сказав прем'єр журналістам після конференції в Києві у вівторок.

За його словами, 35 виробників офіційно підтвердили наявність необхідних ліків в Україні, 15 із них - з Європейського Союзу.

В.Гройсман наголосив, що мережа аптек-учасниць програми постійно розширюватиметься.

Прем'єр додав, що старт держпрограми вже сприяє зниженню цін на деякі препарати.

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