Порошенко: Режим припинення вогню з 1 квітня російською стороною не дотримувався жодного дня

Президент України Петро Порошенко констатував, що режим припинення вогню на Донбасі з 1 квітня російською стороною не дотримувався жодного дня.

"Сьогодні мені доповіли начальник Генштабу та міністр оборони, що жодного дня режим припинення вогню російською стороною не дотримувався", - заявив він на прес-конференції за підсумками переговорів із президентом Латвії Раймондсом Вейонісом у Ризі у вівторок, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Президент України також додав: "Я вдячний нашим європейським партнерам, що в разі, якщо Росія не продемонструє свою готовність припинити вогонь, свою готовність ввести пакет безпеки, наші партнери готові продемонструвати продовження санкцій проти Російської Федерації".

Як повідомлялося, 29 березня 2017 року в Мінську під час засідання тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі було досягнуто домовленості щодо припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.