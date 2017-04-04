Події

13:58 04.04.2017

Абонплата і ціна за газ у сумі не повинні перевищувати граничну ціну в 6879 грн - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що абонентська плата за розподіл газу та ціна на газ, встановлені Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), у сумі не повинні перевищувати встановлену граничну ціну на газ.

"У нас встановлена гранична ціна на газ - 6879 грн. Це означає, що це ринкова ціна, але якщо Національна комісія відділяє ціну газу від ціни транспортування, вводить якусь абонплату, за якої ціна газу зростає, - це абсолютно недопустимо. Будь ласка, нехай комісія всередині 6879 відділяє, що з цього коштує транспортування, а що сам газ, але не може бути так, що 2 плюс 2 дорівнює 8", - сказав прем'єр журналістам після конференції в Києві у вівторок.

За його словами, розділення ціни на транспортування газу і сам газ не повинно призвести до збільшення суми для оплати громадянами.

ВАЖЛИВЕ

Порошенко про заборону співачці з РФ приїхати в Україну для участі в "Євробаченні": Закон єдиний для всіх, вона порушила правила в'їзду до Криму

Порошенко: Режим припинення вогню з 1 квітня російською стороною не дотримувався жодного дня

Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України на 2017 рік у 2%

Гройсман за призначення Супрун міністром охорони здоров'я

МЗС України вимагає від РФ скасувати військовий призов в окупованому Криму

ОСТАННЄ

До держпрограми реімбурсації вартості ліків долучилися близько 150 аптек - Гройсман

У МВФ очікують помірного впливу торговельної блокади ОРДЛО на економіку України - НБУ

Унаслідок вибуху в метро Петербурга загинули 14 людей - МОЗ РФ

Пожежники ліквідували займання на звалищі у Львівській області - ДСНС

НКРЕКП призупинила дію рішення про абонплату за газ для його доопрацювання

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Брюки мужские цены
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА