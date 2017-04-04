МОЗ ініціює чергову заборону використання в Україні ліків, вироблених у РФ та на розташованих на НКТ фармзаводах

Міністерство охорони здоров'я пропонує заборонити обіг в Україні лікарських засобів, вироблених у Росії, а також на підприємствах, розташованих на непідконтрольних Україні територіях.

З відповідним проханням МОЗ звернулося до Кабінету Міністрів України в понеділок.

"Для гарантування національної безпеки та допуску для використання в медичній практиці України лікарських засобів лише з доведеною ефективністю та якістю пропонуємо розглянути питання щодо призупинення надходження та обігу на ринку України препаратів російського виробництва та виробників лікарських засобів, розташованих на окупованій території, шляхом призупинення дії їхніх реєстраційних посвідчень", - йдеться в пропозиції МОЗ.

Міністерство також пропонує тимчасово призупинити дію ліцензій на здійснення госпдіяльності з виробництва лікарських засобів для підприємств, які розміщені та функціонують на окупованих територіях.

МОЗ нагадує, що питання з постачанням ліків, вироблених у РФ, розглядалося, зокрема, наприкінці 2015 року. Тоді в Україні було зареєстровано 255 препаратів, виробниками яких є підприємства РФ, із них 229 - лікарські засоби, 25 - імунобіологічні препарати. Із зазначених 229 лікарських засобів лише 103 препарати не мають зареєстрованих в Україні аналогів українського та іноземного виробництва. З них лише вісім препаратів включені до державного формуляра лікарських засобів і входять до затверджених МОЗ протоколів лікування.

Крім того, МОЗ зазначає, що в 2015 році в Україну ввозили п'ять із 26 зареєстрованих найменувань медичних імунобіологічних препаратів російського виробництва.

"На сьогодні постачання російських лікарських засобів та імунобіологічних препаратів, які мали важливе значення для пацієнтів України, скоротилося через небажання російських виробників надавати свою продукцію, зокрема вакцини, для потреб України", - наголошують у відомстві.