Суд заборонив "Укртрансгазу" обмежувати транспортування газу для ОПЗ

Печерський районний суд Києва рішенням від 28 березня тимчасово заборонив ПАТ "Укртрансгаз" обмежувати або призупиняти транспортування газу для ПАТ "Одеський припортовий завод".

Суд також заборонив "УТГ" відхиляти номінації для точок входу-виходу ОПЗ, які подаються у рамках договору на переробку давальницької сировини з ERU Management Services.

"УТГ" може оспорити рішення в апеляції.

Як повідомлялося, після двох невдалих спроб приватизації ОПЗ у 2016 році підприємство через високі ціни на природний газ та нагромаджені борги за його постачання зупинилося на два перші місяці 2017 року.

Із березня ОПЗ почав працювати за давальницькою схемою з групою компаній "ЕРУ", яка зобов'язалася постачати йому на переробку до 60 млн куб. м газу на місяць, а отриманий аміак та сечовину продавати на зовнішньому та внутрішньому ринках. "ЕРУ" також зобов'язалося виділити понад $20 млн за угодами про кредитну підтримку для відновлення роботи заводу шляхом фінансування постачання газу в березні.

Пізніше "УТГ" направив ОПЗ повідомлення про зниження подання тиску газу на завод із ранку 29 березня через борги ОПЗ за послуги балансування на суму 434 млн грн.

ОПЗ, що перебуває в державній власності, випускає хімічну продукцію, здійснює також перевалювання аміаку на морський транспорт.