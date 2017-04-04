Події

14:39 04.04.2017

Дефіцит зведеного бюджету України в 2017 р. збільшиться до 3,1% ВВП - СБ

Світовий банк (СБ) очікує в 2017 році збільшення дефіциту зведеного бюджету України до 3,1% ВВП з огляду на зростання розміру мінімальної заробітної плати та дефіциту Пенсійного фонду.

Про це повідомив координатор сектора боротьби з бідністю та макроекономічної політики, провідний економіст представництва СБ в Україні, Білорусі та Молдові Фарук Хан на презентації макроекономічного прогнозу банку в Києві в середу.

За його словами, в результаті збільшення дефіциту бюджету обсяг державного та гарантованого боргу країни зросте майже до 89% ВВП.

"Для збереження макроекономічної стабільності та забезпечення поступового зниження боргового навантаження бюджетна політика має забезпечити зниження дефіциту до рівня, що не перевищує 2%, у 2020 році", – сказав Ф.Хан.

За його словами, це потребуватиме системної фіскальної консолідації, підкріпленої структурними реформами у сфері податкового адміністрування, розширення податкової бази, реформування системи пенсійного та соціального забезпечення.

Згідно з прогнозом СБ, інфляція в Україні в 2017 році буде на рівні 10%.

СБ також зафіксував поліпшення інвестиційної активності в Україні вперше за десять років. Зростання інвестицій в основний капітал становило 20%, що є найбільшим показником із 2007 року.

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