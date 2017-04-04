Виділення Україні чергового транша МВФ за програмою EFF надасть підтримку курсу гривні

Рішення Міжнародного валютного фонду (МВФ) про виділення Україні чергового транша в розмірі близько $1 млрд (734,05 млн SDR) у рамках механізму розширеного фінансування (EFF) надасть підтримку курсу гривні, буде позитивним сигналом для міжнародних інвесторів і надасть можливість Національному банку України (НБУ) продовжити поетапну валютну лібералізацію, вважають банкіри, опитані агентством "Інтерфакс-Україна".

"Безумовно, рішення про виділення кредитного транша МВФ позитивно не лише для подальшого курсформування, але і для поліпшення інвестиційного клімату загалом. Рішення про надання кредиту одним з найбільш авторитетних фінансових інститутів у світі – сигнал для міжнародних інвесторів. У більш довгостроковій перспективі це дуже важливий фактор для позицій національної валюти", - сказав директор казначейства банку "Кредит Дніпро" Олег Курінний.

При цьому він додав, що в результаті проведеної Нацбанком монетарної політики курс гривні практично перестав реагувати на неринкові чинники.

"Що ж стосується короткострокового ефекту, то реальний вплив на курс зможе чинити сам факт виділення кредитних коштів, які підуть на зміцнення міжнародних резервів країни. Психологічно новину про позитивне рішення МВФ не впливає на котирування. На сьогоднішній день завдяки монетарній політиці Нацбанку гривня практично перестала реагувати на неринкові, неекономічні фактори", - сказав експерт.

За його оцінкою, найближчим часом курс гривні буде стабільним, незважаючи на можливі економічні наслідки торгової блокади.

"Завершення опалювального сезону й відповідне зниження попиту у зв'язку із зменшенням обсягів імпортованих енергоресурсів, традиційна сезонна активізація металовиробників, збільшує обсяги пропозиції, дозволять курсу зберігати цілком рівні позиції близько 27 грн/$1. Навіть незважаючи на ситуативні коливання на ринку в моменти відшкодування підприємствам ПДВ і наступним за цим зниженням пропозиції, репатріації компаніями дивідендів за кордон та інше, ми прогнозуємо, що найближчими місяцями курс гривні буде достатньо стабільним", - сказав О. Курінний.

Голова правління РВС Банку Владислав Кравець вважає, виділення траншу за програмою EFF є позитивним сигналом для валютного ринку. "Рішення МВФ надасть психологічну підтримку курсу гривні. Економіка адаптувалася до нинішнього курсу гривні, який сформувався під впливом ринкових факторів", - сказав банкір.

При цьому він додав, що заява міністра фінансів Олександра Данилюка про те, що Україна планує до кінця року отримати ще три транши за програмою EFF, до того ж наступний може надійти вже в травні, і це було ще одним додатковим психологічним фактором, що позитивно впливає на ситуацію на валютному ринку в більш довгостроковій перспективі.

В. Кравець також вважає, що рішення МВФ про виділення Україні ресурсів МВФ сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості країни. "МВФ дав позитивний сигнал міжнародним інвесторам, прийнявши рішення про виділення транша, незважаючи на те, що Високий суд Лондона наприкінці березня схвалив прискорений розгляд позову РФ до України про борг за євробондами на $3 млрд", - додав він.

Головний економіст Альфа-Банку України Олексій Блінов вважає, що отримання транша МВФ суттєво не впливатиме на валютний ринок.

"Ми не очікуємо значного впливу на рішення МВФ про видачу чергового транша на валютний ринок. Отримані кошти не беруть участі в короткостроковому балансі ринку. Водночас з більш довгострокової точки зору накопичення золотовалютних резервів обсяг отриманого транша порівняно невеликий і зіставимо з майбутнім обсягом погашень кредитів на адресу того ж МВФ у 2017 році ($0,85 млрд)", - сказав він.

При цьому О. Блінов додав, що отримання транша МВФ разом зі збереженням макрофінансової стабільності є позитивним сигналом для ринку. "Це може сприяти поліпшенню кредитних рейтингів та інших оцінок фінансових ринків в Україні. Однак нещодавнє погіршення макроекономічних прогнозів через зупинки кількох промислових підприємств, на жаль, значно стримує оптимізм ринків щодо України", - сказав він.

Директор казначейства Ощадбанку Володимир Ісаков вважає, що рішення МВФ про виділення транша матиме позитивний вплив на валютний ринок. "Це позитивні новини, яких давно очікували. Не думаю, що буде значний вплив на ринок, але загалом позитивний вплив", - сказав він.

Експерти вважають, що фінансова підтримка країни з боку МВФ створить умови для продовження валютної лібералізації.

"Національний банк продовжить поетапне зняття обмежень на валютному ринку не раніше червня, коли стануть відомі терміни виділення наступного транша МВФ. Цілком ймовірно, що на початку літа, коли волатильність гривні, як правило, знижується, регулятор може знизити норму обов'язкового продажу валюти з 65% до 50%, а також збільшити ліміт купівлі фізичними особами готівкової валюти", - сказав В. Кравець.

О. Курінний дотримується аналогічної точки зору. "Ми не виключаємо, що зростання золотовалютних резервів здатний вплинути і на подальшу політику НБУ щодо лібералізації ринку, зокрема й можливість зниження ліміту обов'язкового продажу валютного виторгу з 65% до 50%", - сказав він.