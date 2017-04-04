Події

16:24 04.04.2017

Коломойський та І. Суркіс наростили свої частки в "1+1"

Частка бізнесмена Ігоря Коломойського в ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" станом на 31 грудня 2016 року становила 57,534%, що на 4,691% більше, ніж станом на 31 грудня 2015 року.

Як повідомляється в структурі власності, зазначеної на сайті телеканалу, частка Ігоря Суркіса також зросла з 17,157% станом на 31 грудня 2015 року, до 24,623% станом на 31 грудня 2016 року

І. Коломойський та І. Суркіс володіють своїми частками у "1+1" опосередковано, через офшорні компанії. У сукупності вони володіють 82,157% акцій, іншими 17,843% також через офшорні компанії володіють 6 фізосіб, зареєстрованих на Кіпрі.

Відомості про структуру власників були завірені генеральним директором "1+1 Медіа" Олександром Ткаченком 29 березня.

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