Дефіцит зведеного бюджету України у 2017 р. збільшиться до 3,1% ВВП - СБ

Світовий банк (СБ) очікає в 2017 році збільшення дефіциту зведеного бюджету України до 3,1% ВВП у зв'язку із зростанням розміру мінімальної заробітної плати та дефіциту Пенсійного фонду.

Про це повідомив координатор сектору боротьби з бідністю та макроекономічної політики, провідний економіст представництва СБ в Україні, Білорусі та Молдові Фарук Хан на презентації макроекономічного прогнозу банку в Києві в середу.

За його словами, дефіцит зведеного бюджету в 2016 році виріс удвічі – до 2,2% ВВП. У результаті збільшення дефіциту бюджету і потреби у фінансуванні стабілізації банківської системи ще на рівні близько 4% обсяг державного та гарантованого боргу країни зросте з 81% майже до 89% ВВП в 2017 році. Таке зростання державного і гарантованого боргу призводить до того, що будь-які запозичення стають дорогими для держави і створюють фіскальні ризики на майбутню перспективу.

"Для збереження макроекономічної стабільності та забезпечення поступового зниження боргового навантаження бюджетна політика має забезпечити зниження дефіциту до рівня, що не перевищує 2% у 2020 році", - сказав Ф. Хан.

За його словами, це потребує системної фіскальної консолідації, підкріпленої структурними реформами в сфері податкового адміністрування, розширення податкової бази, реформування системи пенсійного та соціального забезпечення.

Згідно з прогнозом СБ, інфляція в Україні у 2017 році буде на рівні 10%.

СБ також зафіксував поліпшення інвестиційної активності в Україні вперше за 10 років. Зростання інвестицій в основний капітал становило 20%, що є найбільшим показником з 2007 року.