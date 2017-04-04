Міністр інфраструктури визначає зарплату глави АМПУ на рівні близько 300 тис. грн

Заробітна плата керівника державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) має дорівнювати зарплаті глави ПАТ "Укрпошта".

Таку думку висловив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час інтернет-конференції на порталі Liga.net у вівторок.

"Вона (зарплата – ІФ) має бути співставною зарплаті глави "Укрпошти". Вона буде ринковою", - зазначив він.

Як повідомлялося, місячна заробітна плата нового керівника Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" Ігоря Смілянського становитиме 333 тис. грн.

Портовий фахівець з Латвії Райвіс Вецкаганс у січні 2017 року був призначений в. о. голови ДП "Адміністрація морських портів України".

Р. Вецкаганс має понад 16 років успішної діяльності в управлінні підприємствами сектору транспорту і логістики, пароплавства та фінансових послуг. Обіймав посади члена правління, віце-президента АТ "Латвійське пароплавство", члена правління найбільшого портового термінала для обробки навалювальних і генеральних вантажів у країнах Балтії Rigas Centralais Terminals, голови правління ТОВ Riga Container Terminal.