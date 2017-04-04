Події

17:19 04.04.2017

"Укрзалізниця" має роз'яснити ціну закупівлі обладнання туалетів у поїздах, вважає міністр інфраструктури

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає необґрунтованою ціну закупівлі "Укрзалізницею" обладнання туалетів у поїздах.

"Думаю, що "Укрзалізниця" має пояснити суспільству, на чому формується ця ціна, яка собівартість цієї продукції, чому ці лоти сформовані таким чином, оскільки там, у технічній документації, приховується багато цікавих речей", - сказав він на інтернет-конференції на порталі Liga.net у вівторок.

Міністр вважає, що лише після оприлюднення такої інформації можна говорити, що вартість туалету в поїзді в 1 млн грн дійсно обгрунтована.

"У мене є своя думка. Водночас я не хочу, щоб з'явилося чергове звинувачення з боку Кабміну в тому, що я щось пересмикую. Нехай "Укрзалізниця" пояснить. Вважаю, що ця ціна є необґрунтованою", - резюмував В. Омелян.

Як повідомлялося, філія "Центр забезпечення виробництва" "Укрзалізниці" оголосила тендер на закупівлю обладнання туалетів у пасажирських поїздах у кількості 250 од. Згідно з умовами тендера, оприлюдненими в системі ProZorro, заплановано придбати неробочі, робочі частини туалету, його екологічні системи і монтажні деталі.

Очікувана вартість закупівлі становить 269,85 млн грн. Кінцевий термін подання документів – 4 травня, аукціон відбудеться 9 червня.

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