Події

17:24 04.04.2017

Ощадбанк повернув рефінансування НБУ в повному обсязі

Державний Ощадбанк (Київ) здійснив остаточне погашення кредитів, отриманих від Національного банку України (НБУ) на умовах рефінансування: 4 квітня банк погасив частину кредитів на суму 2 млрд грн.

Згідно з прес-релізом Ощадбанку, з листопада 2008 року до червня 2014 року він залучив кредити рефінансування від НБУ на загальну суму 19,9 млрд грн. Кредитні кошти були направлені на фінансування, зокрема державних програм, які супроводжував Ощадбанк.

"У відповідності з графіком були погашені кредити рефінансування на суму 2,5 млрд грн. Залишок заборгованості – 17,4 млрд. грн. – повернуто достроково, а саме 3,5 млрд грн – у 2015 році, 11,4 млрд грн – у 2016 році, 2,5 млрд грн – у 2017 році", - йдеться в повідомленні.

За словами голови правління "Ощадбанку" Андрія Пишного, які наводяться в повідомленні, дострокове погашення кредитів рефінансування можливе завдяки ефективній роботі Ощадбанку на ринку залучення коштів юридичних і фізичних осіб, що надало можливість замінити кошти НБУ власною ресурсною базою.

"Сьогодні завершується дев'ятирічна історія. За три роки ми змогли в повному обсязі повернути значну суму рефінансування, яка була отримана в 2008 році... Заміщення кредитних ресурсів власними сприятиме поліпшенню показників діяльності банку, зокрема показників прибутковості", - сказав він.

Ощадбанк заснований у 1991 році. Його єдиним власником є держава.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром загальних активів Ощадбанк посідав друге місце (210,099 млрд грн) серед 93 банків країни.

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