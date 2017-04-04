Про підвищення залізничних тарифів наразі не йдеться - Омелян

Міністерство інфраструктури України наразі не проводить жодних переговорів про підвищення залізничних тарифів, зокрема вантажних, повідомив глава міністерства Володимир Омелян.

"Про що ми можемо говорити, коли у керівництва ("Укрзалізниці" - ІФ) рік немає бачення, куди просувати компанію. Про підвищення тарифів немає жодних розмов взагалі, бо говорити немає про що. Немає підстав, обґрунтувань, цифр про те, що це дасть для економіки країни, для бізнесу, який буде кумулятивний ефект від підвищення тарифів і куди підуть гроші", - констатував він під час інтернет-конференції на порталі Liga.net.

Міністр нагадав, що керівник "Укрзалізниці" Войцех Балчун досі не представив стратегії розвитку підприємства.

Як повідомлялося, Державна регуляторна служба України відмовилася погоджувати проект наказу Мінінфраструктури, що передбачає здійснення з лютого 2017 індексації тарифів на залізничні перевезення вантажів у межах країни на 25%, і вирішила створити спільну з бізнесом робочу групу для визначення компромісної ставки підвищення.

Раніше вантажовідправники просили прем'єр-міністра не допустити підвищення вантажних тарифів до створення Нацкомісії з регулювання на транспорті, доручити менеджменту "Укрзалізниці" доопрацювати фінплан на 2017 рік щодо виключення доходів від індексації вантажних тарифів; забезпечити обробку та виконання в 2017 році програми капітальних інвестицій на рівні не менше 17 млрд грн з публічним обговоренням всіх інвестпроектів з бюджетом понад 10 млн грн, а також публікувати щоквартальний звіт про виконання програми капінвестицій.