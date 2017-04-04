ВР має ухвалити пенсійну реформу до травня - меморандум із МВФ

Верховна Рада має прийняту пенсійну реформу в Україні до кінця квітня 2017 р., йдеться в опублікованому тексті меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Згідно з опублікованим у вівторок на сайті МВФ текстом меморандуму, пенсійна реформа, яку необхідно прийняти до кінця травня 2017 року, має вступити в силу з 1 січня 2018 року.

Реформа має передбачати новий перелік варіантів виходу на пенсію з більш широким діапазоном пенсійного віку порівняно з дійсними, пропонуючи громадянину вибір терміну та умов виходу на пенсію, що залежить від загального трудового стажу.

Крім того, необхідно ввести додаткові пенсійні виплати для стимулювання більш тривалої зайнятості громадян та більш пізнього виходу на пенсію.

Згідно з меморандумом, реформа має сприяти економії не менше 3% ВВП у довгостроковому плані, зокрема за рахунок збільшення фактичних років служби (трудового стажу) при виході на пенсію.

У доданих до меморандуму матеріалах йдеться, що середній ефективний вік виходу на пенсію в Україні становить 58,5 років для чоловіків і 55,9 року для жінок, тоді як у середньому в ЄС – 63,5 року і 62,5 відповідно.

На думку МВФ, пенсійна реформа, що передбачає підвищення пенсійного віку в Україні, створить для працівників додаткові стимули до відстрочення виходу на пенсію і, отже, до обмеження можливого скорочення робочої сили, однак такий пункт самим меморандумом не передбачено.

Міністр соціальної політики України Андрій Рева в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що не йдеться про підвищення пенсійного віку, а лише про плани протягом 10 років ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду.

Він зазначив, що йдеться про введення можливості продовжувати трудову діяльність після досягнення пенсійного віку за умови збільшення розміру пенсії для тих громадян, які виходять на пенсію пізніше передбаченого законом строку.

"Загальний пенсійний вік – 60 років, але якщо ви хочете мати більшу пенсію, то ви працюєте", - сказав міністр у вівторок.

Як повідомлялося, 18 січня 2017 р. Кабінет Міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на поточний рік з дефіцитом майже 142 млрд грн.

Нацбанк України встановив на 4 квітня офіційний курс 2,702 тис. грн за $100.