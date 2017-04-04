НАБУ до червня має отримати право прослушки та проведення слідчих дій під прикриттям - меморандум із МВФ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) до кінця травня 2017 року має отримати право самостійно знімати інформацію з каналів зв'язку і проведення слідчих дій під прикриттям, йдеться в опублікованому тексті меморандуму України з Міжнародним валютним фондом.

Згідно з текстом меморандуму, опублікованому на сайті МВФ у вівторок, попередній термін виконання цієї умови – кінець листопада 2016 року – не був виконаний і новим терміном виконання визначений кінець травня 2017 року.

Таким чином, законодавчі зміни мають бути внесені до Верховної Ради та ухвалені до кінця травня (це визначено контрольним показником співпраці з МВФ), щоб гарантувати можливість для НАБУ користуватися широким спектром методів розслідування без необхідності покладатися на інфраструктуру інших відомств, серед них: операції під прикриттям, перехоплення повідомлень, доступ до комп'ютерних систем і контроль кореспонденції.

Крім того, меморандум передбачає, що реєстрація досудових справ і ухвал слідчих суддів, що мають відношення до НАБУ, мають бути захищені від витоку інформації, пов'язаної з поточними розслідуваннями, шляхом обмеження доступу до неї офіцерів НАБУ і Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) доти, доки розслідування справи не завершено або закрито.

У меморандумі зазначається, що до кінця грудня 2016 року НАБУ найняло 542 співробітників із 700 осіб повної комплектації і відкрило 3 регіональні відділення. НАБУ продемонструвала свою здатність проводити розслідування щодо високопоставлених посадових осіб, зокрема 8 членів парламенту, 39 суддів, 23 прокурора.

При цьому у співпраці з САП 40 справ були відправлені в суд і призвели до скасування недоторканності члена парламенту.

НАБУ також має продовжувати публікувати статистичні дані, що стосуються розслідувань актів корупції з боку високопоставлених посадових осіб на своїй сторінці у вільному доступі.