Вороненков у день вбивства призначив зустріч зі знайомим з Москви, який міг діяти в інтересах спецслужб РФ

Екс-депутат Державної Думи РФ Денис Вороненков у день вбивства йшов на зустріч з гостем із Москви (РФ) знайомим водієм, який міг діяти в інтересах російських спецслужб, пише головний редактор інтернет-видання "Цензор. НЕТ" Юрій Бутусов у своїй статті.

Відповідно до джерел "Цензор.НЕТ", у день вбивства об 11:30 перед зустріччю з іншим колишнім депутатом Держдуми Іллею Пономарьовим, Д. Вороненков домовився про зустріч ще з однією людиною. "Це був його московський водій, громадянин РФ Владислав Тихонькін. Вороненков хотів обговорити з ним деталі перегону машини з Москви до Києва, який Тихонькін здійснив з 22 на 23 березня", - пише Ю. Бутусов в авторській статті на "Цензор.НЕТ".

Він зазначає, що за оперативними даними українських спецслужб, водія при перетині російського кордону затримували співробітники ФСБ і він зазнав жорсткого тиску з метою отримання інформації про Д. Вороненкова.

"Не виключено, що могло бути здійснено вербування Тихонькіна або його пересування і переговори були поставлені під контроль засобами технічної розвідки. Сам Вороненков купив своєму водієві квитки до Москви на 23.03.17, але перед його відльотом вирішив зустрітися особисто. Про цю зустріч знав лише сам Вороненков. Одразу після вбивства Вороненкова Владислав Тихонькін ніяк себе не виявив, не проявив, і не дав жодних свідчень правоохоронним органам України. Водій вилетів з України згідно зі своїми квитками близько 14:00. Про те, що Вороненков йшов на зустріч з Тихонькіним, слідство дізналося вже після того, як водій полишив Україну", - наголосив журналіст.

На його думку, є імовірність, що водій міг діяти усвідомлено або неусвідомлено під контролем російських спецслужб.

"Російські спецслужби не змогли вирахувати місце проживання Вороненкова - адже як правило замовні вбивства і теракти організовують за місцем проживання, там, де жертва з'являється гарантовано. Але противнику вдалося знайти ниточку, через яку вдалося навести на екс-депутата найманого вбивцю. Вороненков повідомив Тихонькіну місце і час зустрічі за кілька годин до замаху. Іншої точної інформації у російської агентури не було. Зустріч з Пономарьовим відбувалася пізніше, ніж з Тихонькіним, але вбивця чекав на вулиці, він був готовий до дії. Отже, витік інформації був не від Пономарьова або його засобів зв'язку, а саме від Тихонькіна", - пише Ю. Бутусов.

Як повідомлялося, екс-депутат Держдуми РФ Д. Вороненков був убитий у центрі Києва 23 березня. Вбивцю поранив охоронець екс-депутата Держдуми і згодом він помер у лікарні.