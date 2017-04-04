МВФ визнав відсутність впливу рішення суду Лондона щодо російського боргу на програму співробітництва з Україною

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) визнала відсутність впливу на програму співробітництва з Україною рішення Високого суду Лондона за позовом РФ щодо єврооблігацій на $3 млрд, повідомляється в матеріалах Фонду.

У документах зазначено, що суд Лондона ухвалив прискорений розгляд позову РФ до України, але одночасно вирішив заморозити виконання зазначеного рішення до наступного засідання, що очікується наприкінці травня. Суд також надав Україні право на апеляцію на це рішення.

"Таким чином, рішення суду Лондона не змінює укладення місії МВФ, що Україною були дотримані всі вимоги у рамках оновленої політики кредитування МВФ (Lending-into-Arrears Policy)", - повідомляється в матеріалах МВФ.

Водночас у документі відзначається необхідність подальших зусиль з боку України щодо врегулювання цієї ситуації для досягнення встановлених програмою співпраці цілей.

У свою чергу, глава місії МВФ в Україні Рон Ван Руден (Ron Van Rooden) під час телефонної конференції у вівторок повідомив, що рада директорів проводити оцінку дотримання Україною вимог політики кредитування МВФ у всіх подальших переглядах програми співпраці EFF.

Як повідомлялося, Високий суд Лондона 29 березня схвалив прискорений розгляд позову РФ до України про євробонди на $3 млрд. Водночас у рішенні суду відсутнє остаточне рішення по суті спору. Крім того, у рішенні зазначається, що деякі визначення потребують уточнення, оскільки є багато важливих питань, з якими суд має розібратися.

Київ має намір оскаржувати рішення Високого суду Лондона. Суд дав дозвіл на подання апеляції.

Крім цього, під час суду позивач відзначив стандартну структуру транзакції із випуску єврооблігацій.

Суд визнав, що транзакція є стандартною борговою операцією, хоча і здійсненою за незвичайних умов.

Раніше Мінфін РФ відмовлявся обговорювати реструктуризацію єврооблігацій на загальних умовах, наполягаючи на суверенному, а не комерційному характері боргу.

МВФ визнав суверенний характер боргу, але зберіг можливість продовження фінансування України, незважаючи на дефолт за цим боргом.